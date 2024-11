Cortometraggio "Effetto personale" contro la violenza di genere

Oggi alle ore 11.00, presso il Palazzo Melzi, Sala Consiglio dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, verrà presentato il cortometraggio "Effetto Personale" nato dalla sensibilità del Questore di Caserta Andrea Grassi e diretto da Patrizio Ciu della Compagnia Ali della Mente. L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito delle attività di collaborazione tra l'Ateneo e la Polizia di Stato, è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica nell'ambito della campagna "Questo non è Amore" contro la violenza di genere della Polizia di Stato.

Il cortometraggio racconterà, attraverso il linguaggio cinematografico le esperienze, le emozioni e le conseguenze della violenza di genere, che rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani, colpendo donne e ragazze in tutto il mondo. L'evento vedrà la partecipazione degli studenti di varie scuole del territorio, proprio per informare e incoraggiare un dialogo aperto su un tema così rilevante.

L'incontro avrà inizio con i saluti istituzionali da parte di Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e Monica Matano Dirigente dell'Ufficio Scolastico. Previsti gli interventi di Benedetta Rizzi dell'Associazione Spazio donna e delle attrici Dafne Rapuano, Valentina Rossi, Laura Ferraro attrici di "ALI della Mente" che hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio.



