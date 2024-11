Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII per l'esplosione di una bomba carta. L'ordigno è stato posizionato davanti alla saracinesca di una sala scommesse.

Danneggiati serranda, porta interna e alcuni arredi interni. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.



