Alessandra Amoroso in concerto al PalaSele di Eboli

Mancano pochi giorni alla partenza di "Fino a qui in tour", 13 appuntamenti che vedranno Alessandra Amoroso protagonista Nei principali palasport italiani. Prima tappa domenica 1 dicembre al PalaSele di Eboli (Salerno).

Lo show racchiude 15 anni di straordinaria carriera: 3 milioni di copie vendute, 52 dischi di platino, 9 dischi d'oro, 700 milioni di stream, 800 milioni di views Youtube, oltre 200 concerti, la seconda donna a conquistare lo Stadio San Siro.

Oltre alle hit che hanno segnato questi suoi 15 anni di carriera, sul palco Alessandra presenterà live il suo ultimo brano "Si mette male". La canzone, scritta e prodotta da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. I biglietti per la tappa di Eboli sono ancora disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L'ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21.

Sono sei gli appuntamenti live nel mese di dicembre in programma al PalaSele: dopo il concerto di Alessandra Amoroso domenica 1 dicembre, sono attesi Nino D'Angelo sabato 7 (sold out) e domenica 8, Gigi D'Alessio domenica 15 e lunedì 16, Gianna Nannini venerdì 20 dicembre. Nel 2025 il primo artista a calcare il palco di Eboli sarà Lazza con il "Locura Tour" domenica 12 gennaio, già sold out, mentre giovedì 23 gennaio appuntamento con Il Volo "Tutti Per Uno - Ad Astra Live Nei Palasport". Riprogrammata per sabato 22 febbraio (inizialmente prevista sabato 8) la tappa al PalaSele di "Mare Fuori Il Musical", nell'attesa poi del gran ritorno dei Negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con "Negramaro Palasport 2025".



