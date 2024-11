Viveva con intestino nel gluteo e gamba, intervento a Napoli

Michele (nome di fantasia) conviveva da oltre 13 anni con un lombocele complesso, causato dalla lacerazione di parte dei muscoli laterali larghi dell'addome a seguito di un grave incidente stradale con politrauma.

Un difetto della parete addominale che, progressivamente, lo aveva portato a convivere con la completa fuoriuscita dell'intestino, spostatosi verso il gluteo e la gamba sinistra e per il quale a nulla erano servite diverse operazioni chirurgiche effettuate in altre strutture, anche fuori regione.

Ma a Napoli, all'ospedale Monaldi, ha trovato la soluzione.

Il suo, a detta di diversi centri a cui si era rivolto, era un caso troppo complesso da affrontare. A soli 47 anni, si legge in una nota dell'ospedale, avrebbe dovuto convivere con una condizione clinica che comprometteva significativamente la sua qualità di vita. Dopo aver ricevuto diagnosi di inoperabilità e aver consultato specialisti in tutta Italia, si è rivolto all'Unità operativa complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Monaldi di Napoli, diretta dal dr. Diego Cuccurullo che, forte dell'esperienza maturata nel trattamento dei disastri di parete, ha affrontato il caso con un approccio multidisciplinare e ha ritenuto possibile un'operazione.

"L'intervento è stato estremamente innovativo e ha fuso tre tecniche differenti la hug technique (un "abbraccio" prolungato per riportare gli organi in addome), l'impianto di un dispositivo speciale per trazionare, stringere e allungare le fasce addominali e, infine, la tecnica definita "di Madrid" per la ricostruzione parietale con protesi", si spiega.

"Quando è giunto alla nostra osservazione, abbiamo sottoposto il paziente a indagini diagnostiche approfondite e, alla Tac, ci siamo resi conto che la cavità addominale era completamente svuotata dalle viscere. L'intestino non era più nella sua naturale sede - spiega Cuccurullo - ma abbiamo ritenuto possibile una correzione chirurgica con un intervento unico nel suo genere. L'ho ribattezzato 'Stretto abbraccio a Madrid' proprio dalla fusione delle tecniche impiegate. Per descrivere la complessità e delicatezza della procedura basti pensare che sono state usate protesi così grandi da sfiorare il metro quadro di dimensione". L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente non solo ha avuto un decorso post-operatorio eccellente, ma è stato già dimesso in ottime condizioni, tornando alla sua attività sociale e lavorative senza complicazioni e recuperando una vivibilità che, ormai, per lui era diventata insperata.

"L'Ospedale Monaldi è un centro di riferimento nazionale per i disastri di parete e per gli interventi chirurgici dell'addome complesso, trattiamo con successo casi che altri giudicano inoperabili impiegando tecniche all'avanguardia. Grazie alla competenza dei nostri professionisti adottiamo soluzioni multidisciplinari e innovative con risultati eccellenti che ci portano ad essere il primo centro della Campania per numero di casi e per complessità degli interventi", il commento dell'avvocato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.



