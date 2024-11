Studenti occupano il liceo Vico a Napoli contro ddl condotta

Un gruppo di studenti ha occupato il liceo G. B. Vico a Napoli, n via Salvator Rosa. "Quello che vediamo intorno a noi è uno scenario ormai più che preoccupante, di cui il ddl condotta promulgato dal ministro dell'istruzione e del merito e attivo da quest'anno non è che un riflesso, un piccolo tassello che però entra nelle nostre scuole in maniera più esplicita ed evidente di altri. Noi a partire da questo disegno legge vogliamo smascherare il filo che lega le inquietanti tendenze dell'ultimo periodo", scrivono gli studenti in una nota che annuncia che da oggi "abbiamo scelto di non alzarci dall'assemblea d'istituto e di occupare la nostra scuola".

"L'obiettivo - spiegano gli studenti - è far pesare molto di più la condotta disciplinare sul profitto scolastico, andando tra l'altro in aperto contrasto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti che nell'articolo 4 sancisce che 'nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto', per cui va bene se Valditara scavalca le leggi dellə studente ma quando gli studenti contestano le leggi ministeriali devono essere ripresi e bollati. Vittima di questo ddl sarà chi si mobilita nelle proprie scuole anche attraverso atti di disobbedienza civile, scoraggiando la partecipazione alla vita politica".



