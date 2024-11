Scontro tra due auto nella notte, donna in ospedale ad Avellino

Impatto frontale tra due auto nella tarda serata di ieri sulla Statale 7 bis che attraversa il comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Nel violento impatto una donna, alla guida di u'auto, è rimasta intrappolato tra le lamiere e liberata dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti in via Taverna Campanile con due squadre. La donna è stata trasferita in ospedale ad Avellino dove è sotto osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli occupanti dell'altra auto coinvolta sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA