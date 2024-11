Prefetto Napoli in piazza Dante, più controlli anche di notte

"I residenti della zona hanno visto la presenza delle forze di polizia, ed innanzitutto dell'Esercito". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in mattinata si è recato in piazza Dante, dove ha incontrato alcuni residenti ed gli uomini delle forze di polizia e dell'Esercito impegnati nell'operazione 'Strade Sicure' Il prefetto ha assicurato che i servizi di vigilanza andranno "sempre di più ad intensificarsi e faremo anche dei servizi notturni".

"Piazza Dante resta un simbolo per Napoli. Dobbiamo assicurare la sicurezza alle tante attività, ai residenti e al Convitto, di cui qualche giorno fa ho ricevuto la direttrice", ha aggiunto.

I controlli, con misure specifiche, saranno intensificati "nella parte laterale della piazza per scongiurare soste abusive, corse tra giovani".

Il prefetto ha infine sottolineato che se a Napoli c'è un aliquota di uomini di 'Strade Sicure' "lo si deve alla sensibilità soprattutto del ministro Piantedosi che segue personalmente le vicende di Napoli".

Infine ha ricordato che a Napoli" ci sono 1500 impianti di videosorveglianza" e che prossimamente saranno aggiunti altri 350 dispositivi nell'area metropolitana; di Bari rileva infine "la sensibilità della Regione Campania, che ha stanziato 2 milioni per incrementare la videosorveglianza nelle periferie".





