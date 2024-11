Poste Italiane, quando le truffe sono sventate allo sportello

Grazie all'impegno sul fronte della prevenzione, gli operatori degli uffici postali di Napoli e provincia riescono a sventare sempre più spesso i tentativi di truffa. Un risultato ottenuto anche grazie alla formazione dei dipendenti, che al Sud raggiunge numeri record al livello nazionale. Circa 1900 tra direttori e operatori di sportello delle province campane, infatti, sono stati coinvolti nei mesi scorsi nella formazione sui temi della sicurezza promossa da Poste Italiane per prevenire le frodi ai danni dei clienti.

Nel corso delle 945 ore erogate finora per istruire e sensibilizzare il personale di tutti i 964 uffici postali della Campania sui temi della sicurezza e del contrasto alle truffe, i partecipanti hanno potuto approfondire le modalità di raggiro più ricorrenti utilizzate dai malfattori, così da poter prevenire più efficacemente i tentativi di frode e reagire prontamente L'ufficio postale è anche il primo luogo in cui si recano i cittadini che sospettano di essere stati vittima di una frode, e la velocità di intervento del personale è un elemento chiave per poter bloccare tempestivamente le eventuali transazioni avviate o le carte di credito compromesse nel caso in cui il cittadino abbia fornito le sue credenziali di accesso. È quanto ha fatto un anziano signore quando si è recato presso l'ufficio postale vicino casa, nella zona collinare della città, dopo aver ricevuto due telefonate da persone che si erano spacciate per operatori dello stesso ufficio, dove il cliente è arrivato visibilmente allarmato. Con la scusa di una procedura di sicurezza per proteggere i risparmi presenti sul suo libretto, la persona dall'altro capo del telefono lo aveva convinto a trasferire temporaneamente l'intero ammontare del suo libretto, circa 18.000 euro, su un altro libretto postale. "Ho immediatamente spiegato al cliente - continua la responsabile dell'ufficio - che nessuno di noi lo aveva chiamato e che mai Poste Italiane chiede di effettuare operazioni al telefono o di fornire codici di accesso e password. Senza perdere un minuto, con i miei collaboratori, abbiamo bloccato il trasferimento dei fondi e contattato il Centro frodi perché si potesse risalire al libretto di destinazione e avviare tutte le pratiche del caso".

Nei casi in cui si sospetta un raggiro, il personale degli uffici postali si può rivolgere ai due centri dedicati alla prevenzione delle frodi, il Fraud prevention center di Roma e il Centro di monitoraggio frodi di Torino. I due centri, che impiegano in totale più di 100 addetti con una lunga esperienza nel campo della sicurezza finanziaria e della cyber security, sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a garanzia della sicurezza di tutte le operazioni compiute online e nei 13.000 uffici postali attivi sul territorio italiano. I Centri hanno l'obiettivo di vigilare costantemente sulla sicurezza delle transazioni compiute negli uffici postali e online, attraverso le carte di pagamento, sulle operazioni di eCommerce e su quelle del ramo assicurativo di Poste Vita. A supporto degli specialisti, che governano l'intero processo di controllo, dalla prevenzione alla gestione delle operazioni sospette, il Centro adotta le tecnologie più avanzate per elevare ulteriormente il grado di sicurezza delle attività finanziarie dell'intero Gruppo e potenziare gli strumenti di tutela a beneficio dei cittadini contro gli illeciti e le frodi.

"Oggi truffe e truffatori hanno cambiato abito - fa notare Eugenio Simioli, responsabile della funzione Fraud Management Sud di Poste Italiane -. I rapinatori di strada sono stati sostituiti da abili professionisti della persuasione e astuti criminali informatici capaci di sottrarre importi ingenti alle loro vittime. Con l'utilizzo di tecniche psicologiche in grado di far credere al malcapitato ciò che non è, o attraverso sofisticati strumenti tecnologici, i malfattori inducono l'ignaro interlocutore ad effettuare operazioni di trasferimento fondi o a fornire loro le chiavi di accesso segrete a conti e libretti".



