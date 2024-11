Omicidio Vassallo, attesa per la decisione del Riesame

Dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno sui ricorsi presentati da tre dei quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

Ieri le discussioni dei ricorsi si sono protratte per quasi dieci ore: l'udienza è terminata poco prima della mezzanotte.

L'ultima posizione ad essere discussa è stata quella del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il più noto degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco-pescatore, ucciso il 5 settembre 2010 perchè, secondo l'accusa, aveva scoperto un giro di droga in cui anche l'ufficiale sarebbe stato coinvolto. Il legale del militare, l'avvocato Ilaria Criscuolo, ha presentato memorie difensive.

Non sarebbero stati depositati nuovi atti, invece, da parte della Procura, rappresentata in udienza dal procuratore Giuseppe Borrelli e dai pm Marco Colamonici, Elena Guarino e Francesco Rotondo.

In precedenza erano stati discussi i ricorsi dell'ex brigadiere Lazzaro Cioffi e dell'imprenditore Giuseppe Cipriano.

Ha invece rinunciato al Riesame l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.



