Musica: a 'Napoli World' focus sulle prospettive del mercato

I processi di internazionalizzazione del mercato musicale napoletano e i metodi corretti che permettono di offrire la propria musica ad un mercato più vasto sono stati gli argomenti al centro della presentazione oggi con workshop formativo per gli artisti della terza edizione dello showcase festival Napoli World. "Questo è l'obiettivo principale di Napoli World che innesca da anni tangibili processi di industrializzazione del comparto musicale - rilevano gli organizzatori in una nota - basti pensare alle tournée mondiali di gruppi come Ars Nova e Suonno d'ajere che sono partiti proprio da questo evento".

Come afferma l'organizzatore Davide Mastropaolo "le cose stanno migliorando e il comparto si sta strutturando affinché ci sia maggiore consapevolezza e professionalità per aspirare ad allargare il proprio bacino di utenza".

Napoli World si svolgerà dal 28 al 30 novembre con la direzione artistica del maestro Enzo Avitabile per un programma che vede live Daniele Sepe & Galactic Syndicate, PS5, Faraualla, Maluf System, Nubras Ensemble, Alessandro D'Alessandro, Afro Dream e altri artisti provenienti dalla Slovacchia, Taiwan, Estonia, India, Sud Corea. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e si svolgono nel Teatro Nuovo, l'Auditorium 900 e Keste'. Sono 30 i delegati internazionali provenienti da 17 Paesi che hanno aderito a questa nuova edizione di Napoli World: Francia, Canada, Spagna, Marocco, India, Olanda, Slovacchia, Estonia, Corea, Polonia, Austria, Rep. Ceca, Taiwan, Belgio, Portogallo, Ungheria, Germania e una nutrita compagine italiana di musicisti e addetti ai lavori. In programma 14 live showcase, 3 panel, 1 speed meeting, 1 workshop e 2 dj set notturni, "per un'esperienza culturale - si sottolinea - completa e immersiva".



