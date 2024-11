Ministro cinese della Scienza, cruciale collaborare con l'Italia

"La collaborazione fra Italia e Cina ha un ruolo cruciale e l'amicizia fra i nostri due popoli è lunga e duratura, la civiltà cinese e quella italiana hanno sempre avuto scambi stretti": lo ha detto Yin Hejun, ministro della Scienza e della tecnologia della Repubblica popolare cinese, intervenuto oggi a Città della scienza, a Napoli, alla giornata inaugurale della XIII Settimana Italia Cina della scienza, tecnologia e innovazione.

"Quest'anno - ha proseguito Yin Hejun - ricorre il settecentesimo anniversario della scomparsa di Marco Polo e 'il Milione' di Marco Polo diede il via alla passione per la Cina nel mondo occidentale, diventando precursore nella storia".

Il ministro cinese ha sottolineato inoltre che "nel corso di questi anni ci sono stati numerosi incontri tra capi di governo italiani e cinesi, a testimonianza della solida e profonda amicizia e abbiamo intensificato gli scambi ad alto livello". Ha altresì ricordato che "nel 1978 i due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per promuovere la collaborazione e, in questo ambito, nel 2010 il ministero della Tecnologia cinese e il Miur italiano hanno sviluppato una collaborazione nella protezione dei beni culturali, della produzione agricola e per la prevenzione e l'intervento sui disastri e altri ambiti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA