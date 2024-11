"Luna Nova", esce il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo

La cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo ha pubblicato oggi, su tutte le piattaforme digitali, per BMG, il suo nuovo singolo "Luna Nova". Scritta dal poeta Salvatore di Giacomo, "Luna Nova" celebra la bellezza enigmatica della luna, simbolo di desideri nascosti e sogni lontani. "È difficile per me - dice Alessandra - parlare di 'Luna Nova' senza pensare ai ricordi che mi legano a questo brano. Era una delle canzoni preferite dei miei genitori e, ogni volta che la suonavano, sembrava che la casa si riempisse di una magia particolare, come se il tempo si fermasse. Una tradizione che purtroppo oggi sembra scomparsa, ma che per me rimane una parte importante della mia vita. Questa canzone era anche la preferita di mio nonno paterno e proprio da lui ho scoperto la versione interpretata da Renzo Arbore e Dulces Ponte, rivisitazione che aggiunge una freschezza, una vivacità che la rende ancora più affascinante, pur mantenendo intatta l'essenza della melodia originale. Mi piace pensare che, attraverso questa canzone, non solo rivivo la mia infanzia, ma anche un legame profondo con le generazioni che mi hanno preceduto. Ogni volta che la ascolto, è come se mio padre, mia madre e mio nonno fossero di nuovo qui con me, a suonare insieme in quella stanza che è sempre stata il cuore della nostra famiglia".

La release di "Luna Nova" anticipa la pubblicazione di "Postcards From Naples", il nuovo progetto discografico di Alessandra in uscita prossimamente. "Postcards From Naples" vuole essere un ponte tra passato e presente, un viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una città senza tempo riproposte da Alessandra in un'inedita veste chitarra-voce.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA