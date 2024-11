Falegnameria inquinante sequestrata nell'Avellinese

Un'azienda di Serino, in provincia di Avellino, per la lavorazione e il trattamento del legno è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo forestale nell'ambito dei servizi di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. I militari hanno accertato che l'azienda esercitava in assenza dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera. La titolare, una 40enne del posto, è stata denunciata all'Autorità giudiziaria.

Il valore dell'azienda sequestrata è stimato in due milioni di euro. In una contestuale operazione, i militari hanno chiuso un'autofficina a Gesualdo che operava in assenza delle prescritte autorizzazioni anche in riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali. Il titolare, un 50enne del posto, è stato deferito alla Procura di Benevento, competente per territorio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA