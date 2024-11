Estorsione a 18enne, Cc denunciano giovanissimi nel Casertano

Avrebbero estorto ad un 18enne circa 1500 euro in "tangenti" a rate, minacciandolo e intimidendolo per oltre un anno. Protagonisti tre giovanissimi, tra cui due minori di17 anni e un neo-maggiorenne, denunciati dai carabinieri della stazione di Vitulazio, nel Casertano, per il reato di estorsione.

E' stat la vittima, residente a Bellona, a denunciarli il 22 novembre, dopo che i tre coetanei si erano presentati a casa sua pretendendo 250 euro, e adducendo come pretesto il pagamento di un paio di scarpe avute in prestito dal 18enne due anni prima e mai restituite; la vittima li ha fatti attendere e ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati a casa sua sorprendendo i tre giovani estorsori mentre il 18enne dava loro i soldi; i tre sono stati così portati in caserma e denunciati. Dal racconto della vittima è emerso che minacce e intimidazioni andavano avanti dall'ottobre del 2023; il 18enne, terrorizzato dai coetanei, era stato costretto a consegnare loro diverse somme per un totale di circa 1500 euro. I carabinieri hanno analizzato i messaggi scambiati in chat dai tre, e hanno riscontrato che le accuse del 18enne erano attendibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA