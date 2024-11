British Airways, dal 22 maggio il volo Salerno-Londra

Parte il 22 maggio il nuovo collegamento trisettimanale Salerno Costa D'Amalfi - Londra Gatwick con British Airways: sarà operato con Airbus 320-200 da 177 posti, tre volte a settimana: lunedì, giovedì e sabato.

La stagione estiva 2025 registra un incremento rispetto all'anno in corso, per un totale di 18 destinazioni raggiungibili con volo diretto da Salerno: 5 nazionali (Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona) e 13 internazionali (Basilea, Berlino, Birmingham, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Budapest, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Manchester, Nantes e Tirana).

"Siamo felici e orgogliosi che British Airways, storica compagnia aerea presente a Napoli, abbia deciso d'investire a Salerno, che vede così arricchire notevolmente la qualità del network. La presenza di un partner di prestigio come British Airways, primo vettore legacy ad offrire collegamenti al Salerno- Costa d'Amalfi, conferma l'attrattività del territorio e la forza del sistema aeroportuale campano" afferma Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac.



