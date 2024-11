Addobbi e fuochi fuori legge, un arresto ad Avellino

Quasi tremila addobbi natalizi fuori legge sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'attività commerciale di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. I prodotti erano privi dei minimi requisiti di sicurezza imposti dalla normativa e senza le previste informazioni agli acquirenti sui rischi connessi all'uso del prodotto. Il titolare è stato multato di trenta mila euro e segnalato alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

Nel corso dei controlli sulla contraffazione e la vendita di articoli pirotecnici, in un'analoga operazione i finanzieri del Comando provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 45enne residente nel capoluogo irpino. In un garage nella sua disponibilità, sottostante un condominio, sono stati rinvenuti 375 pezzi di fuochi artificiali per quasi 14 chilogrammi di esplosivo e altri prodotti pirotecnici artigianali "non classificati". Tutta la merce, che presumibilmente sarebbe stata venduta in nero, è stata sequestrata.



