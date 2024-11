Violenza donne,a Salerno giornata di sensibilizzazione in piazza

Oggi, lunedì 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per l'occasione, la Polizia di Stato, nell'ambito della campagna permanente contro la violenza di genere, ha aderito all'evento organizzato dal Prefetto della Provincia di Salerno con l'allestimento di spazi espositivi e divulgativi in Piazza Amendola, in prossimità del Palazzo di Governo.

Nel corso dell'iniziativa si è realizzato un costruttivo scambio di idee tra gli appartenenti alle istituzioni che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al fenomeno, con la finalità di favorire la sensibilizzazione in particolar modo dei giovani. Sono intervenute le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni e della società civile.

Presenti anche gli allievi delle scuole di Salerno e del Conservatorio di musica "Giuseppe Martucci" che hanno organizzato un momento musicale di grande pregio con un coro di voci a cappella.

Particolarmente significativo lo spazio espositivo allestito dalla Divisione Anticrimine della Questura, con la panchina rossa messa a disposizione della Sezione ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Salerno e con i contributi degli operatori esperti della materia che hanno illustrato agli studenti le tutele messe in campo dalla Polizia di Stato in relazione ai profili operativi e psicologici del "Codice Rosso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA