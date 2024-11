Violenza donne, una panchina rossa a Napoli Est

Una panchina rossa per tenere alta l'attenzione sul tema della violenza sulle donne è stata inaugurata questa mattina al Centro Ester, nel quartiere napoletano di Barra. L' evento ha visto la partecipazione di esperti, avvocati e scuole, ed è stato promosso dal Centro Ester che ha lo scopo di operare nel campo educativo e sportivo e dal Social Center Village.

Tanti gli alunni impegnati a scrivere le letterine con messaggi di libertà, rispetto e amore profondo verso le donne e gli altri, soprattutto i più deboli che hanno rappresentato il momento più sentito della manifestazione.

"La nostra iniziativa - commentano i promotori dell'evento - promuove la parità di genere, la valorizzazione del contributo delle donne e l'adozione di politiche o azioni concrete per superare disuguaglianze storiche e strutturali. Dobbiamo lottare, insieme, per garantire alle donne gli stessi diritti ed opportunità in tutti gli aspetti della vita".

Il Centro Ester e il Social Center Village - si sottolinea - in questi ultimi mesi rafforzano le attività di sensibilizzazione e insieme promuovono il cambiamento per creare una società in cui le donne possano vivere libere dalla violenza e dalla discriminazione.



