Violenza donne: Cc, 500 episodi nel Casertano in undici mesi

Poco più di 500 episodi di violenza e maltrattamenti ai danni delle donne sono stati trattati dai carabinieri in provincia di Caserta dal primo gennaio al 21 novembre di quest'anno. Sono i dati forniti dal Comando provinciale dell'Arma guidato da Manuel Scarso; 121 gli arresti e 381 le denunce sui 502 episodi, da cui vanno esclusi i tre arresti eseguiti nella giornata di ieri, domenica 24 novembre (a Mondragone, Santa Maria Capua Vetere e San Nicola la Strada), proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi. E intanto, con l'obiettivo di sensibilizzare le donne vittime di violenze a denunciare, alcuni dei presidi dell'Arma dislocati nel Casertano, in linea con la campagna di sensibilizzazione "Orange the World", si sono illuminati di arancione; sono in particolare le Caserme sedi delle Compagnie di Marcianise, di Sessa Aurunca e Capua e delle stazioni di Parete, Alife e San Nicola La Strada. L'iniziativa, insieme alle numerose attività intraprese dall'Arma dei Carabinieri ha un solo filo conduttore: dire "No!" e "Mettere un punto" a qualsiasi forma di comportamento violento - sia fisico che psicologico - contro le donne.



