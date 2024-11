Tumori, a Napoli raccolta fondi per sostenere progetto dell'ALTS

Verranno anche presentati gli ultimi dati sulla diffusione dei tumori del seno nella popolazione femminile, a Napoli, in occasione della conferenza stampa dell'Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno (ALTS) indetta per lanciare una raccolta fondi in favore del progetto "La visita sospesa. Dalla parte delle donne".

L'appuntamento è in programma alle 11,30 di mercoledì 4 dicembre, sul lungomare della città, precisamente al Grand Hotel Vesuvio.

Il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresenta oltre il 30,0% di tutti i tumori nelle donne, secondo i dati del Ministero Salute e in Italia oggi vivono oltre 834 donne che hanno ricevuto una diagnosi di malattia (secondo fonte AIOM). Le diagnosi complessive valutate superano i 55 mila casi nell'ultimo anno e secondo gli algoritmi di predittività si stima un incremento percentuale emergenziale.

L'ALTS da oltre 35 anni fa prevenzione dei tumori al seno, con visite eco guidate realizzate presso la sede dell'Associazione e a bordo del "Camper Donna" portando la prevenzione sul territorio e favorendo la tutela del diritto alla salute delle donne. Adesso, grazie alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato di Napoli, ha reso disponibile una piattaforma per la raccolta fondi finalizzata a promuovere una campagna regionale di prevenzione dei tumori del seno rivolta alle donne con problemi sociali e disagi economici, a maggiore rischio di esclusione dai percorsi senologici di prevenzione standard.

Con le risorse che saranno acquisite grazie al progetto "La visita sospesa. Dalla parte delle donne", tante donne saranno raggiunte sul loro territorio con il Camper Donna (ambulatorio di senologia mobile) per essere visitate gratuitamente dai medici senologi iscritti all'albo dell'ALTS.



