Soccorso a Procida un airone bianco ferito

A Procida un airone bianco ferito, che da giorni aveva trovato riparo in un giardino poco distante il Distretto Sanitario dell'ASL, è stato salvato da quattro giovani che l'hanno poi affidato alle cure di medici specializzati.

L'animale non riusciva più a volare ed è stato notato dai ragazzi che hanno provato a chiedere aiuto alle autorità ma senza esito. Dopo giorni di attesa e temendo che l'uccello potesse non sopravvivere i quattro amici hanno dunque deciso di fare da soli; dopo aver recuperato l'airone si sono messi in contatto con l'Ospedale Veterinario di Napoli ai cui sanitari lo hanno affidato e dove viene curato in questi giorni, nella speranza di potergli restituire la libertà e vederlo tornare a volare.



