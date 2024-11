Sgambati, il 29 novembre settore commercio e turismo si ferma

"Anche il settore del commercio e del turismo ha tutte le ragioni per partecipare compatto allo sciopero di venerdì 29 novembre. Lo sciopero serve proprio a rivalutare i salari visto che non abbiamo ottenuto nessuna risposta con la legge di bilancio e soprattutto a ribaltare la narrazione di una crescita di posti di lavoro anche in Campania perchè molto spesso si tratta di lavori temporanei o addirittura senza nessuna tutela contrattuale. Quindi quiesta categoria il 29 parteciperà fortemete allo sciopero ed è quello che hanno ribadito i delegati oggi". Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, in occasione dell'attivo dei delegati Uil Tucs della Campania in preparazione dello sciopero generale del 29.



