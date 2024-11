Scoppio Ercolano: mercoledì le autopsie, c'è un altro indagato

Al via mercoledì 27 novembre al Secondo Policlinico di Napoli le autopsie sui corpi delle gemelle Sara e Aurora Esposito 26 anni, e del 18enne Samuel Tafciu, vittime dell'esplosione di fuochi d'artificio nell'immobile-fabbrica abusiva in via Patacca a Ercolano (Napoli). La forte esplosione lunedì scorso ha distrutto la fabbrica. Oltre al proprietario dello stabile, il 38enne Pasquale Punzo, indagato per disastro e omicidio colposo plurimo aggravato e per detenzione illecita di materiale esplodente, è indagata anche una seconda persona: la sua ex compagna Giulia Eboli e madre della 13enne formalmente proprietaria dell'abitazione in cui si è verificata l'esplosione. Successivamente i corpi potrebbero essere consegnati alle rispettive famiglie per i funerali. Il fascicolo d'indagine è stato affidato alla sezione 'Lavoro e colpe professionali' della Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore aggiunto Simona Di Monte). (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA