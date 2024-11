Furgone in fiamme sulla A16, salvi i due occupanti

Un furgone in transito sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Manocalzati, in provincia di Avellino, è stato distrutto dalle fiamme per un incendio partito dal vano motore.

I due occupanti, partiti da Aversa e diretti a Grottaminarda, sono riusciti a salvare il carico di mobili che trasportavano e a mettersi in salvo a loro volta. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Avellino che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la carreggiata.



