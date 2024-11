Esplosione nella notte davanti palazzo a Napoli

Ha mandato in frantumi l'ingresso di una palazzina di via Nabucco la potente esplosione che si è verificata ieri sera, intorno alle 23, nel quartiere Pianura di Napoli. Per fortuna lo scoppio non ha provocato feriti. Secondo quanto si apprende nell'edificio alloggia un 47enne ritenuto il reggente di un clan di camorra locale e al momento non è chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione.

Sul luogo dello scoppio poco dopo sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte degli investigatori del commissariato Pianura.

Nella zona la Polizia di Stato ha eseguito nelle scorse ore 15 arresti nell'ambito di un'indagine anticamorra coordinata dalla Dda che hanno riguardato il gruppo malavitoso Carillo e il clan Esposito-Marsicano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA