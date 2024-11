De Luca, "i maschi armati non sono forti, solo imbecilli"

"Per i maschi oggi sottolineo la parola forza, per le donne bellezza. Queste due parole ti rendono schiavi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella giornata contro la violenza sulle donne.

De Luca ha parlato dal palco a migliaia di ragazzi delle scuole della Campania, in occasione del flash mob organizzato da Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della giunta regionale.

"Ai ragazzi dico - ha spiegato De Luca - che chi conta non è chi è più forte, perché la forza vale nel regno animale, nell'uomo valgono il sentimento e il cervello. Non siete migliori col coltello in tasca, siete più imbecilli. Vi chiedo se trovate una ragazza bella fermatevi e mettete su quella ragazza il volto di vostra madre e così vi fermate e non le farete male".

De Luca si è poi rivolto alle ragazze: "Oggi siete spesso - ha detto il governatore - schiave della bellezza, vedete le immagini della tv e nei social in cui le donne sono tutte uguali, di plastica, e in questi giorni ne abbiamo visto una che si è operata per la bellezza ed è morta. Voler essere come quei modelli sui social e in tv - ha rimarcato - significa seguire un calvario che non finisce più. Non siete belle se vi date alla plastica, la bellezza è eleganza, sensibilità, ironia. Diventate adulte - ha proseguito - quando imparate il valore di non vergognarvi dei vostri genitori, siate orgogliose della vostra famiglia, questo vi rende donne. Imparate a non fare foto nude, una volta fatte non le cancellate più. Se qualcuno viene a rompere le scatole mandatelo a quel paese, perché dovete essere forti". De Luca si è poi fermato a fare un selfie con i ragazzi presenti in massa a Palazzo Reale.



