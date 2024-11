Danneggiata l'auto di un giornalista nel Napoletano

L'auto di un giornalista è stata danneggiata nella notte da sconosciuti a Casalnuovo di Napoli.

Due persone, riprese da alcune telecamere di sorveglianza privata, hanno mandato in frantumi i vetri della vettura di proprietà della madre ma usata dal giornalista, il 36enne Gaetano Fioretti. Nelle riprese si notano i due uomini che si avvicinano all'auto, parcheggiata sotto casa insieme ad altre vetture, e distruggono i vetri senza tentare di portare via nulla. Il giornalista, che si occupa soprattutto di notizie sui traffici illeciti di rifiuti, camorra e abusivismo edilizio, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. "Un gesto vigliacco e stupido - ha detto Fioretti - che è un chiaro avvertimento. Una intimidazione. Non provano a rubare l'auto, vanno diretti ai vetri. Se quanto accaduto è collegato alla mia attività giornalistica sul territorio non arretrerò di un centimetro. Se è altro, lo scopriranno i carabinieri. Ora c'è un motivo in più per provare ad arginare la deriva di illegalità che negli ultimi tempi la fa da padrone in questi territori".



