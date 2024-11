Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono intervenuti in via Cilea a Grumo Nevano per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Diversi proiettili sarebbero stati sparati in aria e poi contro il muro perimetrale della sede di una ditta di costruzioni. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



