Cede pilastro edificio, evacuate 13 famiglie a Corbara

A Corbara, nel Salernitano, è stata disposta l'evacuazione di 13 famiglie a causa di un cedimento strutturale che ha riguardato un pilastro di un palazzo a sei piani, in via Tenente Lignola. Una quarantina di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e, dopo aver recuperato le proprie cose, dovranno trascorrere la notte fuori casa. Come ha spiegato all'ANSA il primo cittadino Pietro Pentangelo, nel pomeriggio "uno dei pilastri è imploso", provocando "l'inclinazione di alcuni solai e lesioni interne". A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione sulla base della relazione tecnica stilata dai vigili del fuoco. Le persone evacuate saranno ospitate dai propri familiari. L'ordinanza sindacale prevederà la chiusura anche delle attività che si trovano nell'area sottostante il palazzo (5 negozi di cui 2 soltanto attivi) e limitazioni al traffico pesante. Ulteriori decisioni potranno essere prese soltanto dopo gli accertamenti che saranno effettuati da tecnici specializzati.



