Associazione pro disabili consegna premi all'Afragola Film Festival

Figura anche "La battaglia di Andrea", associazione che da anni si batte in difesa dei diversamente abili, tra i premianti alla quarta edizione dell'Afragola Film Festival che ha conferito il riconoscimento all'attrice di "Mare Fuori" Maddalena Stornaiuolo.

"Ricevere la telefonata del patron Gianluigi Osteri ed essere invitati come premianti è fantastico - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - la nostra presenza ha rappresentato il sociale in un festival che è un riscatto per una città come Afragola, un festival che quest'anno ha portato nella nostra cittadina mostri sacri del cinema italiano come Lino Banfi, Isabella Ferrari, Matteo Garrone e tanti altri.

Conserveremo questo - prosegue Maraucci - con grandissima gioia ritenendolo una spinta in più per tutto ciò che facciamo: vedere la nostra attività di attivismo apprezzata da una persona come Osteri non è poco, sono stati molto emozionanti gli applausi in sala quando siamo saliti sul palco, il fatto che ci conoscevano tutti ci ha dimostrato che stiamo facendo bene, ed ovviamente proseguiremo per questa strada", ha conclude la presidente della "Battaglia di Andrea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA