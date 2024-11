A Torre del Greco 'Evil Johnny' da alunni Don Bosco-D'Assisi

Giovedì 28 novembre alle ore 11.00 presso il Multisala Corallo di Torre del Greco sarà proiettato in anteprima il mediometraggio "Evil Johnny", realizzato dagli alunni dell'IC Don Bosco-D'Assisi. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del MIC e SIAE nell'ambito del programma "Per chi crea". Il film pone al centro della narrazione il rapporto tra giovani e intelligenza artificiale.

Attraverso la storia di un robot-studente programmato per essere "perfetto", l'opera esplora temi di grande attualità: il ruolo dell'AI nella società contemporanea, la ricerca dell'identità, il valore dell'autenticità e il confronto con le istituzioni.

Gli studenti hanno partecipato attivamente a ogni fase della produzione, dalla scrittura alla recitazione. In questo lavoro sono stati guidati da due docenti dell'Istituto: Ciro Ascione (autore di saggi sui new media con Tea e Minimum Fax e del noto blog Trashopolis) e il professore di Musica Aniello Palomba (che ha collaborato con artisti del calibro di Massimo Ranieri e Lina Sastri). La colonna sonora originale è stata eseguita dalla classe, mentre la realizzazione ha visto il contributo di diversi professionisti del cinema e del teatro.

Al termine della proiezione, gli studenti potranno partecipare a un dibattito con i giovani autori del film e con l'attore Ernesto Lama, volto noto del teatro e del cinema italiano, recentemente protagonista del programma televisivo "Bar Stella", che ha seguito il progetto come acting coach degli studenti. "La realizzazione di un prodotto complesso come un audiovisivo ha rappresentato una sfida importante per i nostri alunni", afferma la Dirigente Scolastica dell'Istituto Rosanna Ammirati.

"Attraverso progetti trasversali come questo gli studenti hanno modo di sperimentare le proprie competenze e acquisirne di nuove. Ringrazio i docenti che hanno supportato i ragazzi nell'iniziativa e hanno messo in pratica quell'idea di 'scuola attiva' che caratterizza l'istruzione del nuovo millennio". "È una storia di robot e ribellione raccontata e realizzata dai ragazzi, che hanno messo in questo progetto tutta la loro energia e la creatività, dimostrando cosa può fare la scuola quando valorizza davvero i suoi studenti", spiega Ciro Ascione.

"Un film ricco di riferimenti alla cultura pop ma che parla con la voce dei suoi protagonisti".

"Per i ragazzi è stata un'occasione straordinaria. Hanno potuto collaborare con veri protagonisti dello spettacolo, come l'attore Ernesto Lama e la coreografa Carlotta Bruni" aggiunge Aniello Palomba. "Hanno vissuto un'autentica esperienza da set cinematografico, lavorando fianco a fianco con tecnici specializzati e adoperando attrezzature professionali. E hanno anche eseguito le musiche della colonna sonora".



