Sindaco che ha messo in fuga rapinatori, vicinanza da Piantedosi

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha telefonato al sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, vittima di un'aggressione e di una tentata rapina in casa, per esprimergli "solidarietà e vicinanza". Lo ha reso noto il primo cittadino.

In una lunga telefonata il ministro Piantedosi ha chiesto a Di Santo di raccontargli nei dettagli quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Al termine delle telefonata il ministro dell'Interno, nell'esprimere la solidarietà e la vicinanza delle Istituzioni, ha riferito al sindaco di aver interpellato sulla vicenda il Prefetto di Benevento e l'Arma dei Carabinieri.

"Ringrazio il ministro Piantedosi - commenta Di Santo - per l'attenzione che ha avuto nei miei confronti dimostrando grande attenzione e sensibilità. Mi ha anche assicurato tutta la disponibilità della sua struttura per gli sviluppi della vicenda che dovrà concludersi con l'identificazione ed, eventualmente, l'arresto degli autori dell'aggressione e della tentata rapina".





