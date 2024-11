Rissa a Ischia, accoltellati un 18enne ed un 16enne

Due giovani accoltellati per una rissa scoppiata all'improvviso all'esterno di un disco bar: è successo stanotte nel centro Ischia Porto, in corso Vittoria Colonna.

I due ragazzi, di 16 e 18 anni di età, sono stati raggiunti da colpi di arma da taglio e trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Hanno riportato ferite lievi - il più grande ad una gamba mentre il più giovane al fianco sinistro - giudicate guaribili in dodici giorni, e sono stati quindi dimessi. fermato dai carabinieri un 17enne già noto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, alla base dell'episodio ci sarebbe stata una rissa che ha coinvolto più persone e che sarebbe scoppiata per futili motivi: dalle parole e dalle urla si sarebbe poi passati ad una vera aggressione alle due vittime. Il 17enne dopo la rissa si era dato alla fuga ma grazie agli interrogatori dei carabinieri e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato rintracciato.



