Nel Salernitano volontari in piazza per il cane Blanco ustionato

"Giustizia per Blanco", "Ti amiamo Blanco", "Scusa Blanco": sono soltanto alcune delle frasi scritte su decine di cartelli esposti a Sala Consilina, nel Salernitano, nel corso della manifestazione svoltasi in piazza Umberto I in segno di protesta per la violenza subita dal cane randagio Blanco. La piccola bestiola, una decina di giorni fa, è rimasta ustionata dopo che qualcuno gli ha buttato addosso dell'olio bollente.

Il cane da tempo stazionava nei pressi del locale Terminal Bus conquistando l'affetto dei viaggiatori. Poi è scomparso per alcuni giorni, ma quando è ritornato al Terminal bus era in fin di vita con il corpo quasi totalmente ustionato. Blanco si trova attualmente ricoverato presso una clinica veterinaria del posto dopo essere stato soccorso dai volontari della locale sezione dell'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Alla manifestazione di protesta in piazza ha partecipato, tra gli altri, l'animalista Enrico Rizzi che da anni si batte contro le violenze di vario genere nei confronti degli animali. "Sono qui per protestare - ha detto Rizzi nel suo intervento - contro questo atroce gesto di violenza subito da Blanco. Non è inutile scendere in piazza è necessario far sentire la nostra voce e chiedere giustizia. Tutti dobbiamo batterci perché si legiferi una legge con pene molto dure contro i maltrattamenti degli animali".

Sulla vicenda sono in corso anche indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia che stanno cercando di acquisire elementi utili dalle immagini delle telecamere presenti al Terminal bus. "Ringraziamo coloro - ha affermato Enrica Ferricelli dell'Oipa - che ci hanno dimostrato solidarietà da tutta Italia per Blanco che é ancora molto provato sia fisicamente sia psicologicamente. I suoi occhi sono spenti, ma noi gli ridaremo luce".



