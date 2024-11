Movida sotto controllo, giovane segnalato per droga e 20 multe

Un ragazzo segnalato alla Prefettura per uso di droga, venti sanzioni elevate e tre attività commerciali risultate sprovviste di tutte le autorizzazioni necessarie. È il bilancio di una serie di controlli nei luoghi della movida effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, insieme agli agenti della locale polizia municipale.

Durante queste verifiche, un giovane di 21 anni è stato segnalato alla Prefettura di Napoli per detenzione di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. Complessivamente, sono state identificate 101 le persone identificate, mentre sono stati controllati 75 veicoli. Per questi ultimi, sette scooter sono stati sequestrati mentre sono state venti le sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada: tra le tante ci sono guida senza patente, mancanza di assicurazione o revisione e mancato utilizzo del casco sia da parte di conducenti sia di passeggeri.

Monitorati anche gli esercizi pubblici: su sette attività ispezionate, tre sono risultate irregolari sotto il profilo delle autorizzazioni e nei prossimi giorni saranno sottoposte a ulteriori verifiche da parte della polizia municipale. Questa operazione rientra in una più ampia strategia di monitoraggio continuativo del territorio, volta a presidiare le aree più frequentate dai più giovani.



