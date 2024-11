In casa fucili, pistole e cocaina, arrestato nel Napoletano

In casa aveva due fucili di assalto semiautomatici, due pistole calibro 22, entrambe con matricola abrasa, 55 cartucce di vario calibro, 12 panetti di oltre un Kg di hashish nonché una busta contenente oltre 400 grammi di cocaina. E' quanto hanno trovato i poliziotti della Squadra Mobile a Villaricca (Napoli).

I controlli sono scattati nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di armi. A finire in manette un 36enne, con precedenti specifici: è accusato di detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



