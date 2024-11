Fatebenefratelli Benevento, operata al femore donna di 103 anni

Dopo essere caduta, per una nonnina di 103 anni è scattato immediatamente il "percorso femore" nell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento dove era giunta al pronto soccorso per le prime cure dei sanitari. "L'anziana subito essere stata inquadrata dal punto di vista ortopedico ed anestesiologico e trasferita nel reparto di Ortopedia - dice il dottor Salvatore D'Auria, primario di Ortopedia - è stata presa in carico dal corpo infermieristico e successivamente preparata per l'intervento chirurgico eseguito alcune ore dopo. La donna ha brillantemente superato il post operatorio ed è stata dimessa per tornare nella struttura di accoglienza".

"Anche stavolta la famiglia ospedaliera del Fatebenefratelli, insieme con i medici dell'Unità Operativa Complessa Ortopedica, diretta da Salvatore D'Auria e della Unità Operativa di Anestesia, diretta da Francesco Caccavale - sottolinea una nota - ha aggiunto un ulteriore tassello nell'imprevedibile puzzle rappresentato dalla gestione del grande anziano che rappresenta una sfida continua a cui il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, l'amministrazione e la Direzione Sanitaria dei Fatebenefratelli prestano particolare attenzione".



