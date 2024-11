Esplosione per fuga di gas ad Avellino, anziana ferita

Una violenta esplosione si è verificata stamattina, poco dopo le 7:30, in in condominio di via Due Principati ad Avellino. Nell'appartamento al secondo piano, è rimasta ferita una donna di 71 anni.

Le sue condizioni, secondo quanto riferiscono i sanitari dell'ospedale "Moscati", dove è stata ricoverata in codice giallo, non sono preoccupanti. L'esplosione, secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, sarebbe stata causata da una fuga di gas.



