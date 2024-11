Conte 'bene restare in testa,ma sentita la pressione nel finale'

"La squadra mi è piaciuta oggi, abbiamo preso fin dall'inizio il comando del gioco che è durato per 70-75', in cui abbiamo dominato e creato occasioni. Ma dobbiamo essere più cattivi e cinici perché nel finale forse abbiamo sentito un po' di pressione e la Roma ha avuto possesso palla e occasioni". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo sulla Roma.

Conte guarda con piacere la classifica che vede il Napoli restare in testa dopo 13 partite: "E' importante chiudere così il week end - spiega Conte - perché la classifica testimonia che stiamo lavorando bene, che il lavoro sta pagando. Ricordo che noi lavoriamo da 5 mesi in un nuovo percorso, mentre ce la giochiamo con diverse squadra tra cui l'Inter che ha vinto lo scorso campionato a mani basse, e l'Atalanta che ha vinto l'Europa League, squadre che lavorano da anni con lo stesso allenatore e si migliorano". "Noi però guardiamo molto a noi stessi, sapendo che possiamo crescere e c'è solo un modo di farlo - conclude -, lavorando in maniera seria con un'unica testa non tante teste, ognuno deve andare nella stessa direzione".



