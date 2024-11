Cancellazioni a Napoli per sciopero treni, aperta linea 2 metro

Disagi, per ora contenuti, alla stazione di Napoli per lo sciopero dei treni che dalle ore 21.00 di ieri sera continuerà fino alle 21.00 di oggi.

In media, sia sul fronte dei treni regionali che di quelli dell'alta velocità, risultano cancellati diversi mezzi - uno su due - ma alla stazione di Napoli, a differenze degli altri scioperi, sembra essere più contenuto il numero di passeggeri in attesa; molti hanno optato per la riprogrammazione del viaggio.

Al momento, seppure con una frequenza di treni molto ridotta, risulta aperta la linea 2 della metropolitana.



