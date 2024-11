A Napoli evento di beneficenza per Medici Senza Frontiere

Torna a Napoli, in occasione delle festività natalizie, la serata per il sostegno a Medici senza frontiere e per la sensibilizzazione alla donazione di organi.

Il Teatro Mediterraneo (Mostra D'oltremare) ospita, infatti, sabato 7 dicembre alle 21, "Mak π 100", l'evento di beneficenza tra musica e cabaret con la direzione artistica di Mario Fasciano, batterista compositore e arrangiatore che ha lavorato con esponenti del rock internazionale e la regia di Fabio Mazzeo, condotto da Emanuela Tittocchi. Parteciperanno gli artisti Amedeo Minghi, Vincenzo Incenzo, Martufello.

"E' una tradizione ormai per l'Ortopedia Meridionale devolvere a Medici senza Frontiere, che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, la somma destinata per i gadget di Natale ed organizzare una serata alla quale abbiamo dato il nome di 'Mak π 100' perché ci ricorda un po' il passato tra musica e divertimento e ci aiuta a sensibilizzare il pubblico alla donazione di organi. Il nostro invito è per tutti coloro che ci sono vicini durante l'anno e che offrono la loro professionalità ed il loro tempo alle persone meno fortunate di noi" sottolinea il dottor Salvio Zungri, amministratore e direttore generale dell'Ortopedia Meridionale.

La serata vedrà salire sul palco, come detto, gli artisti Amedeo Minghi, Vincenzo Incenzo, Martufello. Minghi, melodista dalla "nascita" (come ama definirsi), "è una delle colonne portanti della musica italiana d'autore - si sottolinea in una nota, dagli anni Sessanta ad oggi è stato un grande innovatore, sperimentatore, ha partecipato 8 volte al Festival di Sanremo, raggiungendo l'apice del successo nel 1990 con la celebre 'Vattene Amore' cantata in coppia con Mietta". Ha musicato testi sacri legati al mondo della fede come "Il Cantico delle Creature" e "Le Beatitudini" e ha dedicato un brano a Papa Giovanni Paolo II dal titolo "Un uomo venuto da lontano".

L'artista romano ha recentemente pubblicato il suo album dal titolo "Anima sbiadita" ed è in tour in Italia. In scaletta i nuovi brani a cominciare proprio da Anima Sbiadita, scritta a quattro mani con l'autore Andrea Montemurro, ma anche i vecchi successi e le hit che lo hanno reso famoso. Durante la serata il pubblico potrà ascoltare anche la voce di Vincenzo Incenzo.

Autore di canzoni per i più grandi artisti italiani comeRenato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, PFM, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Ron, Albano, Tosca. resente 11 volte come autore al Festival di Sanremo, è attivo anche in America Latina. Ha pubblicato 5 album come cantautore e scritto libri. Nel 2025 andrà in scena anche in Italia il musical evento "Frida mi amor", di cui ha curato la musica e le canzoni.

Tra gli ospiti della serata "Martufello", personaggio della tv italiana. Nato a Sezze Romano, Martufello ha avuto un talent scout d'eccezione: Pier Francesco Pingitore. Infatti, il comico lega la propria carriera al Bagaglino, divenendo col tempo uno dei membri più rappresentativi degli spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici messi in scena dal gruppo, fino al 2011. Nella sua carriera anche il cinema e la scrittura.



