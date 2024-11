A Napoli controlli dei Cc in aree movida, due minorenni armati

Ancora ragazzini armati a Napoli.

Nel corso dei controlli che i carabinieri hanno messo in atto ieri sera nelle zone della movida, due minorenni di 14 e 17 anni, sono stati trovati in possesso di un coltello a scatto.

In particolare i carabinieri hanno controllato i quartieri di Chiaia, San Carlo Arena, Sanità e Stella. Si è partiti dall'area nord occidentale di Napoli. Nel rione Sanità quattro ragazzini sono sfuggiti ad un posto di controllo a bordo di due scooter.

Bloccati dopo un breve inseguimento, un 14enne e un 17enne nascondevano in tasca un coltello a scatto. I controlli nel triangolo formato da via Foria, Corso Amedeo di Savoia e una fetta di tangenziale hanno portato anche altri risultati: un uomo dovrà rispondere di ricettazione e possesso di grimaldelli, è stato trovato nella sua auto con pezzi di ricambio e di altri veicoli provento di furto. Un detenuto ai domiciliari è stato sorpreso in strada ed è stato denunciato per evasione e un'altra denuncia per un 26enne che in occasione del controllo ha rifiutato di fornire i propri dati e ha insultato i militari.

Nel quartiere Chiaia i carabinieri hanno concentrato la loro azione sui locali e sul rispetto del codice della strada: quattro gli imprenditori sanzionati per violazioni di carattere sanitario. Denunciati anche 5 parcheggiatori abusivi e 1 un giovane trovato alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. 57 le contravvenzioni al codice della strada, molte delle quali per mancanza del casco. Otto i veicoli sequestrati, due persone sono state denunciate per guida senza patente. Non è mancata la droga: 13 le persone trovate con quantità di stupefacenti destinate ad uso personale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA