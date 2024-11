Violenza di genere, a Marcianise scende in campo Colombina

Arriva Colombina a Marcianise, in favore della lotta alla violenza di genere. L'iniziativa è dell'assessore Carmen Posillipo, da sempre in prima linea in questo settore, che da anni si batte contro la violenza sulle donne e per le pari opportunità. In occasione della giornata contro la violenza di genere insieme con il Comune di Marcianise e le associazioni presenti sul territorio ha voluto che in piazza fosse costruita una grande Colombina, non per evocare la maschera carnevalesca ma per dimostrare l'importanza che ogni giorno ha il ruolo della donna nella società e riconoscerle i diritti che merita.

"Per vincere ogni tipo di violenza - dice l'assessore alle pari opportunità e alla famiglia del comune casertano - è necessario entrare nelle menti dei nostri giovani ed educarli al rispetto alla parità di genere e soprattutto fargli comprendere che giammai la violenza può essere una forma di affermazione del proprio io o volere ed è per questo che lunedì 25 novembre in piazza scenderanno tutte le scuole presenti nel territorio, nonché le scuole di danza, dove intorno a questa gigantesca Colombina alta 10 metri verrà fatto un flash mob".

Contestualmente verrà inaugurata una panchina rossa che ricorda i femminicidi e sottolinea l'importanza dell'ascolto per il contrasto alla violenza di ogni genere.



