Scoppia incendio in un'abitazione, tratto in salvo 80enne

Un incendio è scoppiato poco fa in un'abitazione di Lettere, in provincia di Napoli: un uomo di 80 anni è stato tratto in salvo.

Sono stati i carabinieri della locale Stazione ad intervenire in corso Vittorio Emanuele III numero 97, sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'incendio sia dovuto a cause di natura accidentale. L'uomo è stato visitato da personale del 118 e sta bene; l'abitazione è stata dichiarata inagibile.



