Natale:a Napoli un 'albero d'artista' ispirato a vita nei vicoli

Si chiama 'Vicolo napoletano' l'albero d'artista realizzato per Natale a Napoli nella hall del Renaissance Hotel Mediterraneo, aperta da anni ad allestimenti che reinterpretano il tradizionale simbolo natalizio.

A realizzare l'allestimento è stato Gian Barbato, architetto e designer che ha proposto una sua originale lettura del classico abete, qui sostituito da un cono metallico circondato da decine di 'panari' trasformati in punti luce. Un allestimento ispirato ad una delle scene iconiche di 'Parthenope' di Paolo Sorrentino.

Come nei vicoli napoletani "i panieri e le voci rimbalzano tra i muri antichi e un albero di Natale svetta, adornato di speranza". "Un panaro sale e uno scende", dice l'artista, che parla di "un inno alla vita ed alla capacità tutta partenopea di riuscire a guardare avanti e rialzarsi nonostante gli eventi e le circostanze".

L'installazione di quest'anno ha anche una dedica speciale a Pietro Cavallo, il giovane direttore dell'albergo scomparso prematuramente.



