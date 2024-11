Martusciello (FI), il centrodestra torni a governare la Campania

"L'obiettivo principale è che nell'ottobre 2025 il centrodestra torni a governare la Regione Campania. Siamo tutti impegnati per questo e lo faremo senza scontri o litigi. Le disponibilità che emergono, come la mia e quella di altri esponenti, servono a favorire un accordo, ed è meglio avere più candidature che nessuna. Se ci fossero figure come Antonio D'Amato o Piantedosi, capaci di unire la coalizione, saremmo tutti pronti a fare un passo indietro per sostenere una soluzione condivisa". Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine degli Stati Generali del partito.

Martusciello ha poi sottolineato l'importanza di coinvolgere l'area moderata: "In Campania, questa fascia elettorale pesa moltissimo e non c'è miglior rappresentanza per loro che unirsi al centrodestra. Questo governo nazionale sta già rispondendo alle loro istanze e Forza Italia è pronta ad aprire le proprie liste alla società civile e a tutti coloro che vogliono impegnarsi seriamente. La nostra campagna non sarà una rincorsa a De Luca sul terreno dell'esercizio del potere. Le sue dichiarazioni di spesa e le inaugurazioni dell'ultimo minuto non devono dettare l'agenda. Non vogliamo una competizione su chi ha l'auto blu più grande o più potere: noi lavoreremo per un cambio di paradigma".

Sui temi centrali della campagna elettorale, Martusciello ha dichiarato: "La nostra parola d'ordine sarà 'Io mi prendo cura'.

Questo significa non lasciare più nessuno indietro. La Sanità è una priorità assoluta: non è tollerabile che i cittadini vivano in queste condizioni di disagio e inefficienza. Poi dobbiamo rimettere in piedi le aree industriali. La Campania deve tornare a essere un distretto produttivo e non vivere solo di turismo.

Gratteri ha detto bene: stiamo diventando i camerieri del mondo.

Questo non può essere il futuro della Regione".

Martusciello ha infine commentato il ritorno nel centrodestra di due ex esponenti, Carfagna e Gelmini: "Sono molto contento del loro ritorno. Ho sempre avuto un rapporto di grande amicizia con Mara Carfagna, con cui ho condiviso la campagna elettorale del 2010. Sono sicuro che insieme potremo fare grandi cose per il centrodestra e per la Campania".

Silvestro, FI pronta a costruire il futuro della Campania

"Con grande emozione e senso di responsabilità, oggi assumo il ruolo di commissario di Forza Italia per la provincia di Napoli. È un incarico che accolgo con gratitudine, consapevole della fiducia che il nostro partito ripone in me. Desidero ringraziare il segretario regionale Fulvio Martusciello per la proposta e il segretario nazionale Antonio Tajani per la nomina. Il mio impegno sarà quotidiano, itinerante, per vivere insieme a voi questa sfida: sarò presente nei Comuni, tra la gente, nei luoghi dove si costruisce il futuro". Così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, intervenendo agli Stati Generali di Forza Italia a Casalnuovo di Napoli. "Il nostro compito è costruire un nuovo modello di politica, vicino ai cittadini e ai territori. Organizzeremo incontri tematici in tutta la provincia, coinvolgendo società civile e associazioni per elaborare soluzioni condivise. La priorità sarà riportare al voto gli indecisi, dimostrando con i fatti che Forza Italia è diversa: una forza credibile e competente", ha aggiunto. Silvestro ha poi posto l'accento sui temi centrali della prossima campagna elettorale: "Sanità, trasporti, sicurezza e sviluppo economico devono tornare al centro dell'agenda politica. Non possiamo accettare che la Campania viva solo di turismo o che il sistema dei trasporti regionale sia inefficiente. Serve un piano per rilanciare le aree industriali, modernizzare le infrastrutture e garantire una sanità più vicina ai cittadini. Solo così potremo costruire una Campania competitiva e a misura di cittadino". Sul candidato per le regionali, Silvestro ha dichiarato: "Forza Italia ha le idee chiare. Il nostro candidato sarà Fulvio Martusciello, figura di straordinaria competenza, pronta a guidare la Campania verso un futuro migliore. Con una continuità politica tra il Governo nazionale e regionale, possiamo garantire la gestione responsabile delle risorse europee e affrontare le sfide più urgenti". "È il momento di costruire un futuro diverso per la nostra Regione, basato su valori di trasparenza, merito e partecipazione. Insieme, possiamo trasformare Forza Italia nella forza del cambiamento per la Campania. Il mio impegno è totale per raggiungere questo obiettivo", ha concluso.

Ferrante (FI), "liberare la Campania dalla cappa di De Luca"

"Forza Italia vuol farsi promotrice del percorso politico che riporterà il centrodestra alla guida della Campania. La nostra regione può e deve spiccare il volo, diventando il motore della ripresa del Mezzogiorno e quindi di tutto il Paese. Dobbiamo voltare pagina dopo anni di malgoverno, cabaret e tensioni istituzionali. L'obiettivo è liberare la Campania dalla cappa asfissiante del sistema di De Luca, ormai trincerato nel suo fortino, e rivitalizzare le forze sane del nostro territorio che, in questi lunghi anni, non si sono piegate alla logica del clientelismo". Lo ha detto, intervenendo agli Stati generali di Forza Italia Napoli e provincia che si sono svolti a Casalnuovo di Napoli, il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. "Da qui ai prossimi mesi racconteremo ai cittadini il lavoro che stiamo portando avanti per la Campania e per il Sud in Parlamento e al Governo. Penso - ha aggiunto - ai massicci investimenti sulle infrastrutture, anzitutto l'alta velocità Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria, o al rilancio di aree come Bagnoli e all'erogazione dei Fondi di Coesione e Sviluppo pari a 6,5 miliardi. Dobbiamo portare anche in Campania un modello di governo in grado di coniugare sviluppo economico e coesione sociale. Forza Italia a livello regionale ha un'eccellente classe dirigente che ha tutte le carte in regola per guidare la nostra regione. Per noi la direzione da intraprendere verso il 2025 è chiara: prenderci cura di chi in questi anni è rimasto indietro, di chi - non facendo parte dell'apparato deluchiano - è stato lasciato fuori. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni, puntando sulla buona politica e sul buon governo che siamo in grado di rappresentare. Sono convinto che il contributo di Forza Italia sarà determinante per il successo delle prossime regionali in Campania", ha concluso Ferrante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA