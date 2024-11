Guida senza patente e assicurazione, frequenti i casi a Napoli

Sono frequenti le multe per guida senza patente e l'assenza di copertura assicurativa sulle vetture, secondo quanto emerge dai controlli sul territorio effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli: dall'inizio dell'anno sono state oltre 3.200 le infrazioni al codice della strada rilevate che hanno prodotto versamenti all'erario per oltre 450mila euro. I finanzieri hanno intensificato le loro attività di controllo economico del territorio, anche durante la notte e nelle aree di maggior frequentazione dei ragazzi, così come disposto dalle linee guida fornite del prefetto Michele Di Bari, frutto di un confronto con il sindaco della città. In particolare, nel corso delle ultime due settimane, nell'area metropolitana, sono stati controllati 712 motoveicoli e identificati 747 persone: 52 le infrazioni riscontrate per lo più relative alla guida senza patente, alla mancanza dell'assicurazione, alla revisione scaduta del mezzo, oltre che a comportamenti irresponsabili, come la guida col cellulare e/o senza casco.

Un rider che stava trasportando cibo a domicilio è stato sanzionato perché trovato alla guida senza patente e senza copertura assicurativa. Le fiamme gialle hanno disposto il sequestro amministrativo di 16 scooter mentre i finanzieri del Gruppo P.I. e del I Gruppo Napoli hanno denunciato tre persone trovate ancora una volta alla guida senza la patente. Ben 108 le sanzioni amministrative comminate nei confronti di conducenti di autoveicoli, sei dei quali sono stati sequestrati.



