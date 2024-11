Crosetto, non credo Putin voglia allargare guerra a altri

"C'è sempre da preoccuparsi quando si è di fronte ad una persona che ha deciso di far attraversare i propri carri armati alle proprie truppe il confine di uno stato sovrano. Penso che Putin non abbia alcun interesse e volontà di allargare ad altre nazioni la guerra". Così, a Napoli, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto in merito alle minacce rivolte da Putin all'Europa, aggiungendo che la cosa grave è l'aiuto dei diecimila coreani, ma che nessuno ne parla.

"La cosa più grave delle ultime settimane - ha infatti detto il ministro - sono i diecimila coreani che sono andati ad aiutarlo; voi pensate come stareste commentando se fossero andati 10mila polacchi ad aiutare l'Ucraina. Avremmo tutti i giornali italiani e tv pronti a dire, 'ecco l'Occidente sta aumentando le tensioni, l'Occidente vuole la guerra mondiale'.

Lo fanno i coreani e non c'è un commento. Pensate quanto potente è Putin nell'informazione anche occidentale".

"La linea del Governo - ha quindi proseguito il ministro, in merito al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale su Benjamin Netanyahu - è quella di approfondire le motivazioni della sentenza che, a primo acchito, sembra una sentenza più politica che tecnica. Ma la cosa che ha colpito di più, e che io ho detto sin dal primo momento, è che abbiamo trovato inaccettabile e assurdo mettere sullo stesso piano i leader di un'organizzazione terroristica che ha attaccato innocenti con chi guida legittimamente uno stato democratico e si sta difendendo".



