Controlli nei Quartieri Spagnoli, sequestrata struttura abusiva

La Polizia Locale di Napoli, attraverso l'Unità operativa Avvocata, ha svolto un'operazione di controllo in collaborazione con l'Asl e il Commissariato di Pubblica sicurezza Dante: l'intervento ha portato alla verifica di diverse attività commerciali nei Quartieri Spagnoli, con particolare attenzione alle occupazioni abusive di suolo pubblico.

Nel corso dell'intervento sono state accertate violazioni amministrative e penali, con tre sanzioni elevate per occupazioni di suolo pubblico non autorizzate, soprassuolo con installazioni abusive e opere fisse senza permesso. In particolare, è stata sequestrata una struttura fissa annessa a un ristorante, realizzata abusivamente sul suolo pubblico. La struttura, destinata ad ospitare tavoli per i clienti, impediva la corretta circolazione pedonale e carrabile.

L'autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro. I proprietari del locale dovranno ora rimuovere la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi.



