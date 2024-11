Calcio: su Dazn inedito di Pino Daniele prima di Napoli-Roma

Domani, prima del calcio d'inizio di Napoli-Roma, Dazn presenterà in anteprima assoluta "Again", un inedito di Pino Daniele. Il brano, annunciato da un video realizzato da Dazn in collaborazione con Warner Music e pubblicato sui social, è accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore e raccoglie le immagini dei luoghi simbolici di Napoli, terminando allo stadio Diego Armando Maradona.

Il momento speciale precederà l'ingresso in campo delle squadre, regalando al pubblico un momento che rende omaggio a due grandi passioni che vivono nel cuore di Napoli: il calcio e la musica.

"Again" sarà disponibile dal 29 novembre in radio e sulle piattaforme digitali (Warner Music Italy). Il match tra gli azzurri di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica e la squadra guidata dal nuovo mister Ranieri sarà trasmesso su Dazn con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.



